Pentagon korrigiert Angaben zu Kampfjet-Lieferung an Kiew

Das US-Verteidigungsministerium hat Angaben zu einer angeblichen Lieferung von Kampfjets aus dem Ausland an die Ukraine korrigiert. „Ich habe mich getäuscht“, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Mittwoch. „Sie haben nicht ganze Flugzeuge von einem anderen Land erhalten.“ Vielmehr habe die Ukraine „Ersatzteile und zusätzliche Ausrüstung“ erhalten und dadurch mehr eigene Kampfjets einsatzfähig machen können.

Polen hatte vor einigen Wochen angeboten, der Ukraine solche Kampfflugzeuge zu überlassen. Warschau wollte die Maschinen für den Transfer aber auf einem Militärstützpunkt in Deutschland an die US-Streitkräfte übergeben. Diese Beteiligung lehnte die Regierung in Washington ab, wohl auch um Russland nicht direkt zu provozieren. Einem direkten Transfer von Flugzeugen eines NATO-Partners an die Ukraine steht die US-Regierung aber inzwischen offen gegenüber.