EU-Ratspräsident Michel zu Besuch in Kiew

Die Europäische Union hat der Ukraine bisher 1,5 Milliarden Euro an Militärhilfe zukommen lassen. Darauf verwies EU-Ratspräsident Charles Michel in Kiew. „Heute in Kiew“, schrieb der Belgier am Mittwochmorgen auf Twitter. „Im Herz eines freien und demokratischen Europas.“ Michel stattete dem zerstörten Kiewer Vorort Borodjanka einen Besuch ab und soll auch Präsident Wolodymyr Selenskyj treffen.