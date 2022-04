Prozess gegen psychisch Kranken, der Ehefrau töten wollte

Ein 56-jähriger Mann hat am Freitag am Wiener Landesgericht zugegeben, dass er seine Ehefrau töten wollte, als er am 6. November 2021 mit zwei Messern auf sie losging. Der Sohn des Paares dürfte der 53-Jährigen das Leben gerettet haben, indem er dazwischen ging, dem Vater ein Messer entwand, ihm ein Ohr abbiss und diesen am Ende mit einem Pfefferspray außer Gefecht setzte. „Mein Eindruck war, er wollte sie umbringen. Und mich“, berichtete der Sohn einem Schwurgericht.