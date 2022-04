Zwei Verletzte bei Flucht vor Polizei in Wien

Zwei Männer sind Freitagmittag auf der Flucht vor der Polizei von einem Balkon in der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf gesprungen. Sie kamen auf einem weiteren Balkon ein Stockwerk tiefer auf und wurden leicht verletzt. Die Berufsfeuerwehr Wien musste ausrücken, ehe das Duo der Berufsrettung übergeben werden konnte. Gegen einen 24-Jährigen hatte laut Landespolizeidirektion Niederösterreich eine Festnahmeanordnung „wegen mehrerer Strafrechtsdelikte“ bestanden.

Der serbische Staatsbürger war demnach ohne aufrechten Wohnsitz im Bundesgebiet. Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Assistenzbereich Fahndung, eruierten den Aufenthaltsort des Mannes in Wien. Den Zugriff in der Wohnhausanlage in Floridsdorf führte das EKO Cobra durch.

Dabei kam es zu durchaus dramatischen Szenen. Der 24-Jährige wollte flüchten und sprang vom Balkon der Wohnung auf den darunterliegenden. Die Feuerwehr mussten mit der Drehleiter ausrücken. Der Verdächtige wurde nach seiner Rettung festgenommen und in die Klinik Floridsdorf transportiert. Er sollte in der Folge über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien, von deren Seite auch die Festnahmeanordnung bestanden hatte, in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert werden.

Vom Balkon sprang zudem ein 31-Jähriger, der sich zum Zeitpunkt des Cobra-Einsatzes in der Wohnung aufgehalten hatte, so die Landespolizeidirektion Niederösterreich weiter. Er wurde ebenfalls in das Klinikum Floridsdorf verbracht. Gegen diesen Mann fanden keine polizeilichen Ermittlungen statt.