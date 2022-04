Schon neun mysteriöse Hepatitis-Fälle bei Kindern in Italien

Neun Fälle der akuten Hepatitis unklarer Herkunft sind bei Kindern in Italien diagnostiziert worden. In keinem Fall bestand Lebensgefahr, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Ein vierjähriger Bub lag aber weiterhin in ernstem Zustand im Kinderkrankenhaus „Bambino Gesu“ in Rom, eine Lebertransplantation wird mittlerweile jedoch als nicht notwendig erachtet.