Schwimmer Gigler schafft 100-m-Kraul-Rekord und WM-Limit

Heiko Gigler hat am Samstag beim ATUS-Meeting der Schwimmer in Graz seinen österreichischen Rekord über 100 m Kraul neuerlich verbessert und zudem das Limit für die WM in Budapest geschafft. Gigler unterbot seine vor Kurzem in Eindhoven aufgestellte Bestmarke um 0,34 Sekunden auf 48,82 Sekunden. Im bekannt schnellen Becken der Grazer Auster schwamm auch Claudia Hufnagl über 200 m Delfin stark: Sie erbrachte in 2:14,12 Minuten das Limit für die EM und die Universiade.