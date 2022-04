Personelle Runderneuerung der Salzburger SPÖ am Parteitag

In seiner knapp einstündigen Rede deponierte der Landesvorsitzende dann eine klare Ansage: „Wir werden Salzburg neu bauen.“ Und weiter: „Unser Ziel ist es, wieder stärkste Kraft in Salzburg zu werden. Wir haben es schon einmal geschafft. 2023 ist vielleicht optimistisch, aber liebe ÖVP: Ich bin jung und motiviert, und ich ziehe mir die Laufschuhe an.“ Wiederholt prangerte er eine Politik der „Seilschaften und Freunderlwirtschaft“ der ÖVP und einen „konservativen Stillstand“ an, Seitenhiebe gab es aber auch für die mitregierenden Grünen („sie sind wahrscheinlich mittlerweile der Umweltbund der ÖVP geworden“) und NEOS. Völlig unerwähnt blieb hingegen die FPÖ, neben der SPÖ die zweite Oppositionspartei im Landtag.

Die Salzburger Sozialdemokraten haben ein schweres Jahrzehnt hinter sich: Im Sog des Finanzskandals flog die Landeshauptfrau-Partei (großen Applaus gab es am Parteitag auch für Gabi Burgstaller) 2013 aus der Landesregierung - erstmals seit 1945 - und sackte in der Wählergunst von 45 Prozent (2004) auf gerade noch 20 Prozent (2018) ab. Aber auch in der Landeshauptstadt kam der Fall: 2019 ging der Bürgermeister an die ÖVP verloren, und zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte ist die SPÖ nicht mehr stärkste Partei. Neben seiner Ansage in Richtung Landeshauptmann-Sessel gab sich Egger am Samstag auch überzeugt, 2024 in der Mozartstadt den Bürgermeister zurückzuerobern.