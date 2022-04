Bei einer Explosion in einem Depot einer illegalen Öl-Raffinerie in Nigeria sind nach offiziellen Angaben in der Nacht mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Die Opfer seien bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, sagte der Öl-Kommissar des Bundesstaates Rivers, Goodluck Opiah, am Samstag. Ein Vertreter der Nichtregierungsorganisation Youths and Environmental Advocacy Centre (YEAC) bestätigte das Unglück.