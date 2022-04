Paris SG nach 1:1 gegen Lens französischer Meister

Lionel Messi brachte die Pariser mit einem sehenswerten Distanzschuss in Führung (68.), 20 Minuten später sorgte Corentin Jean für den Ausgleich der Gäste, die zu diesem Zeitpunkt nur noch zu zehnt auf dem Feld waren. Der Österreicher Kevin Danso hatte nach zwei Fouls an Neymar Gelb-Rot gesehen (57.).

Wenige Stunden zuvor hatten in der Ligue 1 erneut randalierende Anhänger für negative Schlagzeilen gesorgt. Die Partie AS Saint-Etienne gegen AS Monaco wurde in der 67. Minute nach Vorfällen auf den Rängen unterbrochen. Nachdem Feuerwerkskörper gezündet worden waren, schickte Schiedsrichter Bastien Dechepy die beiden Mannschaften beim Stand von 3:1 für Monaco in die Kabinen.