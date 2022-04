Parlamentswahl in Slowenien begonnen

In Slowenien finden am heutigen Sonntag die Parlamentswahlen statt. Die Wahllokale im ganzen Land öffneten um 07.00 Uhr. In den Umfragen zeichnet sich die Abwahl der Mitte-Rechts-Regierung von rechtskonservativen Ministerpräsidenten Janez Jansa, dessen zweijährige Regierungszeit als autoritär kritisiert wurde. Das links-liberale Anti-Jansa-Lager hat beste Aussichten auf den Sieg. Neuer Regierungschef soll der politische Quereinsteiger Robert Golob werden.