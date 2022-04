Macron und Le Pen in französischer Präsidentenstichwahl

Die entscheidende Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich ist angelaufen. Am Sonntag öffneten um 8.00 Uhr die Wahllokale. Rund 48,7 Millionen eingeschriebene Wähler können zwischen dem liberalen Staatschef Emmanuel Macron und seiner rechten Herausforderin Marine Le Pen abstimmen. Le Pen gab ihre Stimme am Sonntagvormittag im nordfranzösischen Hénin-Beaumont bei Lille ab. Erneut tritt sie mit einigen radikalen Forderungen an.