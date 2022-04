Jugendliche für Überfälle auf Wiener Tankstellen verdächtig

Aus dem am Osterwochenende in St. Pölten gestohlenen Auto soll am Ostermontag frühmorgens in der Nähe eines Krankenhauses in Wiener Neustadt mit einer Schreckschusspistole ein Schuss abgegeben worden sein. Wenig später, gegen 7.15 Uhr, soll dieselbe Gruppe im Stadtgebiet einen Treibstoffdiebstahl begangen haben. Etwa 20 Minuten später war der Wagen, ein grauer VW Sharan, in Muthmannsdorf in einen Verkehrsunfall verwickelt. „Die sechs Jugendlichen, die in dem Fahrzeug gewesen sein sollen, flüchteten“, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass am Sonntag. Den schwer beschädigten Pkw ließen sie stehen und liefen davon.