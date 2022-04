Parlamentswahl in Slowenien gestartet

In Slowenien hat die Parlamentswahl am Sonntag mit einer höheren Beteiligung als im Jahr 2018 begonnen. Bis 11.00 Uhr gaben 21 Prozent der rund 1,7 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die staatliche Wahlbehörde mitteilte. Die Wahlbeteiligung war zu diesem Zeitpunkt um 3,8 Prozentpunkte höher als vor vier Jahren. Die Wahllokale sind bis 19.00 Uhr geöffnet. Umfragen deuten auf einen Regierungswechsel hin.

Die Mitte-Rechts-Regierung des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Janez Jansa, dessen zweijährige Regierungszeit als autoritär kritisiert wurde, dürfte abgewählt werden. Seine Demokratische Partei (SDS) liegt in den Prognosen knapp hinter der grün-liberalen Freiheitsbewegung (Gibanje Svoboda) des politischen Newcomers Robert Golob. Er dürfte es leichter haben, gemeinsam mit dem links-liberalen Anti-Jansa-Block der bisherigen Oppositionsparteien eine Regierungsmehrheit zu bilden.

Dahinter bleibt das Rennen noch offen. Die liberale LMS (Liste von Ex-Premier Marjan Šarec) und die sozialliberale Partei von Ex-Ministerpräsidentin Alenka Bratušek (SAB) schwankten in den letzten Tagen vor der Wahl zwischen Wiedereinzug und Rauswurf, zuletzt zeichnete sich in den Prognosen jedoch ab, dass sie es doch ins Parlament schaffen könnten. Die beiden Parteien haben bisher in der Opposition zusammen mit SD und der Linken einen Anti-Jansa-Block gebildet. Eng dürfte es auch für die kleinste Koalitionspartei, die liberale Konkretno, werden, die im Wahlbündnis „Verbinden wir Slowenien“ antritt.