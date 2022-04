Dallas-Niederlage bei Doncic-Rückkehr im NBA-Play-off

Trotz 30 Punkten von Rückkehrer Luka Doncic haben die Dallas Mavericks den Ausgleich in der Play-off-Serie der NBA gegen die Utah Jazz hinnehmen müssen. Nach der 99:100-Auswärtsniederlage steht es 2:2 nach Siegen. Ebenfalls den Ausgleich in der besten Basketball-Liga der Welt schaffte Minnesota, am Samstag gewannen die Wolves zuhause mit 119:118 gegen die Memphis Grizzlies.