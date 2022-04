Janša abgewählt - Erdrutschsieg für Neo-Partei in Slowenien

„Ich gratuliere dem Wahlsieger“, sagte der geschlagene Regierungschef am Sonntagabend. Er hoffe, dass Golob „erfolgreich sein wird, eine stabile Regierung bilden und ein Team aufstellen wird, das für ganz Slowenien arbeitet“. Die aktuelle Regierung habe eine „stabile Basis“ für ihre Nachfolgerin gelegt, so Janša, der eine konstruktive Oppositionsarbeit versprach.

Wahlsieger Golob wandte sich aufgrund einer Coronainfektion per Videoschaltung an seine Anhänger. „Heute tanzen die Menschen. Morgen ist ein neuer Tag und ab morgen werden wir hart arbeiten, um das Vertrauen zu rechtfertigen“, sagte der 55-Jährige. In einem späteren Auftritt kündigte er an, „ganz schnell“ eine Regierung bilden zu wollen, und zwar schon innerhalb eines Monats. Slowenien brauche nämlich umgehend eine neue Regierung. Dabei bezeichnete er die Sozialdemokraten als möglichen Koalitionspartner. Es sei zwar noch offen, welche Parteien es ins Parlament schaffen werden. Klar sei aber schon jetzt, „wer sie führen wird“.