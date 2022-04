Antifa-Attacken gegen Identitäre - Prozess in Wien begonnen

Sieben Aktivisten der Antifa-Bewegung haben sich am Montag am Straflandesgericht Wien wegen der „Sprengung“ von Versammlungen der rechtsextremen Identitären, teils mit Gewalt, verantworten müssen. Zahlreiche linke Aktivisten waren aus Solidarität im Großen Schwurgerichtssaal anwesend. Die Verteidigung kritisierte gleich zu Beginn des Prozesses das „derartig überzogene Ermittlungsverfahren“. Der Verfassungsschutz hatte nämlich auf Basis des „Mafiaparagrafen“ ermittelt.

An insgesamt drei Tagen kam es laut Anklage zu Angriffen gegen Mitglieder der Identitären. So hätte einige der Angeklagten eine Veranstaltung mit Identitären-Chef Martin Sellner am Karlsplatz „im bewussten und gewollten Zusammenwirken“ gesprengt, trug die Staatsanwaltschaft vor. Personen seien teils mit Faustschlägen attackiert worden. Zudem sei ein Lautsprecher der Identitären entwendet und bei einem nahe gelegenen Stand der Sozialistischen Jugend (SJ) versteckt worden, so die Anklage.