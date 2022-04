Dreharbeiten für Ingeborg Bachmann-Spielfilm gestartet

2023 soll der Spielfilm „Bachmann & Frisch“ über Schriftstellerin Ingeborg Bachmann in die österreichischen Kinos kommen - die Dreharbeiten dafür haben vor Kurzem begonnen. In den Hauptrollen stehen Vicky Krieps („Corsage“) als Ingeborg Bachmann und Ronald Zehrfeld („Barbaren“) als Max Frisch vor der Kamera. Auch ihre Verstärkung in den Nebenrollen steht bereits fest. Gedreht wird noch bis Juni in Luxemburg, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Jordanien und Italien.

In die Rolle des Schriftstellers Adolf Opel wird Tobias Resch („Klammer - Chasing the Line“) schlüpfen, in die des Komponisten Hans Werner Henze Basil Eidenbenz, der zuletzt in der US-Fantasyserie „The Witcher“ zu sehen war. Luna Wedler spielt die Übersetzerin Marianne Oellers, Marc Limpach - mit Wedler gemeinsam auch in „Die Passfälscher“ zu sehen - verkörpert den Schriftsteller Tankred Dorst.

Die Produktion von tellfilm, AMOUR FOU und Heimatfilm erzählt laut Aussendung von Ingeborg Bachmann als radikaler Schriftstellerin und kompromisslos Lebender und Liebender. Gezeigt wird das Leben der Autorin in Berlin, Zürich und Rom, ihre Beziehung zu Max Frisch, ihre Reise nach Ägypten sowie ihre radikalen Texte und Lesungen.