Gründungsgesetz für Linzer TU ist fertig

Das Gründungsgesetz für die geplante Technische Universität (TU) für Digitalisierung und digitale Transformation in Linz steht. Das Bildungsministerium werde einen Gesetzesentwurf in Begutachtung schicken, teilten Bundeskanzler Karl Nehammer und der oö. Landeshauptmann Thomas Stelzer (beide ÖVP) nach einem Treffen am Dienstag mit. Die Finanzierung wird in einer 15a-Vereinbarung geregelt. Der Ministerrat soll am Mittwoch einen entsprechenden Beschluss fassen.