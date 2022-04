Österreichische Grenzkontrollen laut EuGH nicht rechtmäßig

Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) wackeln die in der Flüchtlingskrise eingeführten österreichischen Grenzkontrollen. Österreich dürfte nämlich schon seit Jahren die für die Kontrollen erforderliche ernsthafte Bedrohung seiner öffentlichen Ordnung nicht nachgewiesen haben, heißt es in einem am Dienstag ergangenen Urteil. Innenminister Gerald Karner (ÖVP) betonte, Österreich werde weiter auf Grenzkontrollen setzen, „wenn es notwendig ist“.

„Österreich ist, was die illegale Migration betrifft, jenes Land in Europa, das am zweitmeisten pro Kopf betroffen ist“, betonte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bei einem Treffen mit dem tschechischen Innenminister Vít Rakušan in Prag in einer ersten Reaktion. Auch in den ersten Monaten dieses Jahres seien viele Menschen auf illegalem Wege nach Österreich gekommen. Möglichkeiten, die Grenzen zu schützen, seien neben Grenzkontrollen gemischte Streifen oder Schleierfahndung. Im Rat der Innenminister sei man sich einig, dass für das Funktionieren von Schengen Binnengrenzkontrollen notwendig seien. „Wenn es notwendig ist, die Bevölkerung und die Grenzen zu schützen, dann werden wir das auch in Zukunft tun“, so Karner.