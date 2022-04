Umgebung von Stonehenge schon früher von Jägern genutzt

Der Steinkreis von Stonehenge in Südengland ist nur die Spitze eines größeren Eisberges prähistorischer Bauten rund um die UNESCO-Welterbestätte. Am Auffinden der Überreste von riesigen Monumenten in der Gegend waren in den vergangenen Jahren auch österreichische Archäologen beteiligt. Ein internationales Team hat sich nun der Geschichte der Umwelt der Region angenommen und gezeigt, dass schon Jäger-Sammler-Gruppen die teils offene Landschaft über Jahrtausende schätzten.

Sie konzentrierten sich in der Analyse auf eine Ausgrabungsstätte namens „Blick Mead“ nahe des Flusses Avon am Rande der heutigen Welterbestätte. Hier fanden sich zahlreiche Steinwerkzeuge, viele Auerochsenknochen und weitere Besiedelungsspuren aus der Zeit vor rund 10.000 bis 5.400 Jahren, also bevor sich dort der landwirtschaftliche Lebensstil durchsetzte. In der Wissenschaft wird darüber diskutiert, ob die später entstandenen Monumente in eine Landschaft gebaut wurden, die schon in der mittleren Steinzeit einen wichtigen Stellenwert für die lokale Bevölkerung hatte oder aus irgendwelchen Gründen in einem mehr oder weniger unerschlossenen Waldgebiet angelegt wurden.