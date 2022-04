Suu Kyi wegen Korruption zu fünf Jahren Haft verurteilt

Ein von der Militärjunta in Myanmar kontrolliertes Gericht hat die entmachtete Ex-Regierungschefin Aung San Suu Kyi zu fünf Jahren Haft wegen Korruption verurteilt. Dies sagten mit dem Prozess vertraute Quellen, die anonym bleiben wollten, am Mittwoch der dpa. Die 76-jährige Friedensnobelpreisträgerin sieht sich mit fast einem Dutzend Korruptionsklagen konfrontiert. Dies war das erste Urteil. Für jeden Anklagepunkt drohen der Politikerin bis zu 15 Jahre Gefängnis.

Die EU sprach von einem „politisch motivierten“ Prozess, durch den die Menschenrechte verletzt worden seien. Das Urteil gegen Suu Kyi sei ein weiterer Schritt „zur Demontage des Rechtsstaats“, ein weiterer Rückschlag für die Demokratie in Myanmar und eine weitere „krasse Verletzung der Menschenrechte“, erklärte ein EU-Sprecher. Die EU wiederhole ihren dringenden Appell, alle politischen Häftlinge unverzüglich freizulassen.

Suu Kyi, die während des Prozesses bei all ihren Anhörungen anwesend war, zeigte sich unzufrieden mit dem Urteil. Sie wolle Berufung einlegen, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters eine ihrer Quellen.

„Wir verurteilen den politisch motivierten Prozess und die Verurteilung“ von Suu Kyi, schrieb das Außenministerium in einem auf Englisch verfassten Tweet. Das Ministerium forderte darin die „sofortige und bedingungslose Freilassung“ der entmachteten Ex-Regierungschefin und von all jenen, die nach dem Militärputsch in Maynmar „willkürlich inhaftiert wurden“.