Abschied: Letztes „Wiener Stadtgespräch“ mit Peter Huemer

Zunächst gab es aber noch eine Abschiedsrede Huemers, in der er gegen „Politiker, die uns mit vorgefertigten Null-Aussagen unsere Zeit stehlen“ wetterte, von Kleist zu Wittgenstein kam, sich an seinen ersten Gast Jean Ziegler erinnerte („Der Saal war voll!“) und bekannte, wie viele seiner Altersgenossen gelegentlich von der Technik überfordert zu sein. „Wie kompliziert ist es geworden, sich auch nur für eine Veranstaltung anzumelden“, spielte er auf die beim Eingang kontrollierten QR-Zugangscodes an. „Ich bewundere Sie alle, die hier sind!“

Tóth bat Huemer zunächst, sich an seine Aktivitäten als Citoyen zu erinnern. Von einer Unterschriftenaktion gegen Friedrich Peter als Dritter Nationalratspräsident, die nach drei Wochen zu neun dicht mit Namen gefüllten Seiten in „profil“ und zum Verzicht Peters führte, reichte der Bogen über Mahnwachen vor dem 05-Widerstandszeichen am Stephansplatz in der Waldheim-Zeit und der Gründung von SOS Mitmensch in der Wohnung Huemers („Es war überfüllt.“) bis zu den Heldenplatz-Aktionen „Konzert für Österreich“, Lichtermeer und „Fest der Freiheit“ im April 1995.