Auf Boden geworfene Tschick-Stummel werden im Mai gesammelt

Jährlich werden weltweit rund 5,6 Billionen Zigaretten geraucht. Bis zu zwei Drittel davon landen auf dem Boden, in Österreich ergibt das eine Menge von rund 5.000 Tonnen Zigarettenstummeln, berichtete die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) am Freitag. Sie startet im Mai die Initiative #SchickOhneTschick und ruft in ganz Österreich dazu auf, Zigarettenabfälle in der Umwelt einzusammeln. Die beste Lösung für Mensch und Natur sei aber die Rauchfreiheit, wurde betont.