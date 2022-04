Philadelphia, Phoenix und Dallas im NBA-Play-off weiter

Die favorisierten Phoenix Suns und die Dallas Mavericks im Westen sowie die Philadelphia 76ers im Osten haben in den Erstrunden-Duellen des NBA-Play-offs den Aufstieg fixiert. Den Suns gelang beim 115:109 bei den New Orleans Pelicans am Donnerstag (Ortszeit) im „best of seven“ ebenso der vierte Sieg zum 4:2-Endstand wie den „Mavs“, die in Salt Lake City gegen Utah Jazz mit 98:96 gewannen. Philadelphia siegte bei den Toronto Raptors deutlich mit 132:97.