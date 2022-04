Mikl-Leitner wird wieder zur VP-Chefin in NÖ gewählt

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wird am Samstag beim 46. ordentlichen Landesparteitag der ÖVP Niederösterreich erneut zur Obfrau gekürt. Im VAZ St. Pölten werden sich rund 1.000 Gäste einfinden, darunter 470 stimmberechtigte Delegierte. Mikl-Leitner wurde im März 2017 mit einer Zustimmung von 98,5 Prozent an die Parteispitze gewählt und trat die Nachfolge von Erwin Pröll an.