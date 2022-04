Polleres bei EM in Sofia im Kampf um Bronze

Die Oberösterreicherin Sabrina Filzmoser bleibt vorerst Österreichs letzte Judo-Europameisterin. Das ÖJV-Ziel, erstmals seit ihrem Sieg 2011 bei den Titelkämpfen in Sofia zuzuschlagen, wurde am Samstag verpasst. Michaela Polleres hatte aber in der Klasse bis 70 kg noch eine Bronze-Chance. Nach Realisieren des Poolsieges wurde sie erst im Semifinale von der Niederländerin Sanne van Dijke gestoppt. Ihre Gegnerin im Finalblock (ab 15.00 Uhr MESZ) ist die Französin Margaux Pinot.