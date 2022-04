Russischer Angriff zerstört Landebahn von Flughafen Odessa

Die Landebahn des Flughafens Odessa ist durch einen russischen Raketenangriff zerstört worden. Dies teilte die ukrainische Armee am Samstag mit. Der Einschlag eines russischen Marschflugkörpers habe die Landebahn unbrauchbar gemacht, hieß es. Odessa ist die letzte große Stadt am Schwarzen Meer, die noch von der Ukraine kontrolliert wird. Sie liegt nahe der abtrünnigen moldauischen Region Transnistrien, in der russische Soldaten stationiert sind.

Zuvor hatte die Armee neue russische Angriffe mit Schwerpunkt im Osten der Ukraine vermeldet. „Die Gefechte gehen weiter“, es gebe für Russland aber keine Erfolge, heißt es. In der Nähe der Stadt Isjum in der Region Charkiw ziehe Russland weiter Truppen für den Angriff zusammen. Attackiert wurde in der Nacht auch die Großstadt Charkiw selbst. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von „taktischen Erfolgen“ seiner Armee in der Region.

Es gebe an mehreren Stellen Versuche der russischen Streitkräfte, ins Landesinnere vorzustoßen, teilte der Generalstab der Ukraine mit. Allerdings würden die Attacken abgewehrt. Im Gebiet Dnipro hätten russische Einheiten Ziele mit Raketen und Artillerie beschossen. Die russischen Streitkräfte stellen sich demnach teils neu auf und verstärken ihre Truppen. In den umkämpften Gebieten Luhansk und Donezk im Osten seien 14 Angriffe abgewehrt worden. Die ukrainischen Streitkräfte hätten elf Panzer, neun Drohnen und sieben Artilleriesystem vernichtet.

Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht mit seiner Artillerie 389 Ziele in der Ukraine angegriffen, darunter 35 Kontrollpunkte, 15 Waffen- oder Munitionslager und mehrere Orte, an denen sich ukrainische Truppen oder Ausrüstung befunden hätten. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, vier Munitions- und Treibstofflager seien von russischen Raketen getroffen worden.

Die ukrainischen Streitkräfte ihrerseits eroberten nach eigenen Angaben in der Nähe von Charkiw das „strategisch wichtige“ Dorf Ruska Losowa zurück. Dem Verteidigungsministerium in Kiew zufolge brachten die ukrainischen Soldaten mehr als 600 Einwohner in Sicherheit.

Zudem setzt die Ukraine offenbar einzelne Nadelstiche gegen den übermächtigen Nachbar. Die russische Flugabwehr soll ein ukrainisches Flugzeug daran gehindert haben, in den Luftraum der Region Brjansk einzudringen. Dabei seien Teile eines Ölterminals von Beschuss getroffen worden, berichteten russische Medien. „Es gibt keine Opfer“, sagte Gouverneur Alexander Bogomas. Bei dem Terminal sei ein Logistik-Gebäude beschädigt worden.

Die Ukraine soll zudem die grenznahe russische Region Kursk mit Granaten attackiert haben. Am Samstagnachmittag sei ein Grenzübergang in der Ortschaft Krupez mit Granaten angegriffen worden, teilte der Gouverneur der westrussischen Region, Roman Starowojt, mit. Russische Grenzsoldaten hätten das Feuer erwidert und den Beschuss so gestoppt. Verletzt worden sei niemand. Bereits am Freitag hatte Starowojt erklärt, seine Region sei von ukrainischem Gebiet aus beschossen worden.

Die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk berichtete, dass durch einen Gefangenenaustausch 14 Bürger, darunter sieben Zivilisten freigekommen seien. Unter den Freigekommenen sei eine im fünften Monat schwangere Soldatin. Zur Anzahl der im Gegenzug freigelassenen Russen äußerte sie sich nicht.