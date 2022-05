Festnahmen nach Gebäudeeinsturz in Zentralchina

Nach dem Zusammensturz eines sechsstöckigen Gebäudes in der zentralchinesischen Metropole Changsha sind neun mutmaßliche Verantwortliche festgenommen worden. Wie die örtliche Polizeibehörde am Sonntag bekannt gab, handelt es sich bei den Verdächtigen unter anderem um den Gebäudeeigentümer sowie um mehrere Mitarbeiter einer Bauaufsichtsfirma. Am Freitag war das Gebäude mit einer Fläche von etwa 700 Quadratmetern aus bisher nicht geklärten Umständen eingestürzt.