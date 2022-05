Sepp Straka in Weltrangliste erstmals in Top 50

Der gebürtige Wiener Sepp Straka ist am Montag in der Golf-Weltrangliste erstmals in die Top 50 vorgestoßen. Der seit Sonntag 29-jährige Austro-Amerikaner hat in der vergangenen Woche zwar pausiert, machte im Ranking aber dennoch zwei Positionen gut und ist nun exakt 50. Der Burgenländer Bernd Wiesberger fiel nach Rang acht in Girona um einen Platz an die 81. Stelle zurück. Die Steirer Matthias Schwab und Lukas Nemecz folgen auf den Rängen 173 bzw. 226.