Weitere Spieler von Wacker Innsbruck lösen Verträge

Der Exodus bei Fußball-Zweitligist Wacker Innsbruck geht weiter. Wie die in massiven Finanzproblemen befindlichen Tiroler am Montag mitteilten, kündigten auch Merchas Doski, Robert Martic und Alexander Eckmayr ihre Verträge mit sofortiger Wirkung auf. Sie taten es damit Darijo Grujcic, Raphael Galle, Clemens Hubmann, Fabio Markelic und Florian Kopp gleich, die diesen Schritt schon in der vergangenen Woche gesetzt hatten.