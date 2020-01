Nach Abschuss-Geständnis: Tausende Iraner demonstrieren gegen Regierung

Moskau/Tripolis – Vertreter der libyschen Konfliktparteien sind zu Verhandlungen über eine Friedenslösung für das Bürgerkriegsland im Norden Afrikas in die russische Hauptstadt gereist. Das bestätigte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Montag auf Facebook. Die Delegationen seien bereits eingetroffen und würden bald an den Verhandlungen teilnehmen, schrieb sie.

Von russischer Seite nehmen Außenminister Sergej Lawrow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu an den Gesprächen teil. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu war einem Tweet zufolge schon in der Nacht in Moskau eingetroffen. "In Moskau, um Rahmen unserer Bemühungen, Frieden und Stabilität in Libyen zu sichern", schrieb er zu einem Foto von einem nächtlichen Empfang am Flughafen. Auch Verteidigungsminister Hulusi Akar und Geheimdienstchef Hakan Fidan waren offiziellen Angaben zufolge in Moskau.