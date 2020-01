ORF plant eigenes „Aktenzeichen XY... ungelöst“ für Österreich

Wien – Der öffentlich-rechtliche Rundfunk plant laut einem Verantwortlichen des Senders eine eigene Österreich-Ausgabe von „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Ein großer Knackpunkt sei aber die Finanzierung, sagte ORF2-Chef Alexander Hofer der Tageszeitung Kurier (Wochenende). „Vorbehaltlich der Finanzierung – das wäre ein großer Brocken – denken wir konkret an eine Österreich-Ausgabe mit vor allem heimischen Fällen. Eine Pilotsendung könnte bereits in der zweiten Jahreshälfte in ORF2 laufen“, erklärte Hofer. Man sei mit jenem Produzenten im Gespräch, „der dieses Format höchst erfolgreich über Jahrzehnte für Deutschland umsetzt“.