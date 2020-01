Rien ne va plus im Innsbrucker Cardcasino nach Polizeisperre

Wien – Im Fall der brutalen Prügelattacke auf eine 40-jährige Frau in der Nacht auf Freitag in Wien-Meidling hat sich die Staatsanwaltschaft die bisher von der Polizei zusammengetragenen Beweisergebnisse noch einmal angesehen. Dass der Verdächtige nun doch in Haft genommen werden könnte, ist dennoch unwahrscheinlich. Das Opfer macht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, so die Behörde.