Drei bisher unbekannte Täter bedienten sich am Samstagnachmittag in einem Geschäft in Kitzbühel. Gegen 17.30 Uhr lenkten zwei der Männer laut Polizei die Verkäuferinnen ab, während der dritte unbemerkt eine Marken-Handtasche, einen Gürtel und eine Geldtasche stahl. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. (TT.com)