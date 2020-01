Drei Tote in Starnberg: Sohn soll Eltern umgebracht haben

Warna – Bei einer Explosion in einem Wohnblock in der bulgarischen Schwarzmeerstadt Warna sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Fünf Erwachsene und drei Kinder würden nach dem Vorfall in der Nacht auf Montag in einem Krankenhaus behandelt, berichtete das Staatsfernsehen BNT. Zwei Wohnungen seien völlig zerstört worden, eine dritte schwer beschädigt.