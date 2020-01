Zürich – Zürcher Forschende haben eine Maschine gebaut, die eine Spenderleber eine Woche lang am Leben erhalten kann. Das eröffnet Möglichkeiten, auch mangelhafte Spenderlebern zu retten und doch noch zu transplantieren.

Eine Pumpe ersetzt das Herz, ein Oxygenator die Lunge, eine Dialyseeinheit die Nieren. Hormon- und Nährstoffinfusionen übernehmen das, was normalerweise Darm und Bauchspeicheldrüse zur Verfügung stellen würden. Und rhythmische Bewegungen imitieren das Auf und Ab des Zwerchfells beim Atmen. Es ist fast ein rudimentärer, künstlicher Körper, den ein Team vom Universitätsspital, der Universität und der ETH Zürich unter dem Dach von "Wyss Zurich" entwickelt haben, um eine Leber außerhalb des menschlichen Körpers am Leben zu erhalten.

Als das Projekt "Liver4Life" 2015 begann, konnte man eine Spenderleber nur maximal 24 Stunden in einem solchen Perfusionsapparat aufbewahren, der sie mit Blut, Sauerstoff und Wärme versorgte. Nun konnte das Team um Pierre-Alain Clavien vom Unispital und Philipp Rudolf von Rohr von der ETH Zürich mit ihrer neu entwickelten Perfusionsmaschine Spenderlebern ganze sieben Tage am Leben erhalten, wie die Forschenden im Fachblatt "Nature Biotechnology" berichten.

Diese Überlebensdauer eröffnet neue Möglichkeiten, die Leber vor der Transplantation zu behandeln, beispielsweise sie zu regenerieren, schreiben die beteiligten Forschungsinstitutionen in einer gemeinsamen Mitteilung am Montag. Es werde so möglich, mangelhafte Spenderlebern zu retten und zu transplantieren.