Skiunfall mit Fahrerflucht in Auffach: Zeugen gesucht

Auffach – Bei einem Zusammenstoß mit einem unbekannten Wintersportler wurde am Montagvormittag eine 19-jährige Skifahrerin in Auffach in der Wildschönau verletzt. Die Deutsche fuhr gegen 11 Uhr im Skigebiet Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau auf der Schatzberg-Abfahrt talwärts, als es zu der Kollision kam. Beide Wintersportler stürzten. Während die Frau mit einer Knieverletzung liegenblieb, machte sich der andere Skifahrer aus dem Staub.