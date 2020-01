Pians ist Extrembeispiel für Dorf ohne Hausapotheke

Rom – Italiens rechtskonservative Oppositionspartei Forza Italia um Ex-Premier Silvio Berlusconi hat in einem Schreiben an die Regierung in Rom zu Druck auf Österreich gegen die Tiroler Lkw-Fahrverbote aufgerufen. "Die neuen Einschränkungen, die dem Lkw-Verkehr am Brennerübergang auferzwungen wurden, sind unannehmbar", schrieb der Parlamentarier der Forza Italia, Roberto Novelli, am Montag.