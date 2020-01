Model Gigi Hadid könnte Jurorin im Weinstein-Prozess werden

Imst, Kufstein – Hunderte Euro mussten zwei Männer in Tirol kürzlich selbsternannten Schlüsseldiensten bezahlen, um wieder in ihre Wohnungen zu kommen. Die Fälle beschäftigen nun die Polizei.

Am 2. Jänner ereignete sich in Imst dann ein dann ein ähnlicher Fall. Ein 27-Jähriger rief einen Schlüsseldienst an, weil er sich ausgesperrt hatte. Zwei Arbeiter kamen, öffneten die Tür durch Abdrehen des Zylinderschlosses und präsentierten eine saftige Rechnung: Mehrere Hundert Euro sollte der Mann bezahlen – am nächsten Tag sollte es dafür noch einen neuen Zylinder geben. Auch in diesem Fall sind die die Arbeiter seit ihrem Einsatz nicht mehr erreichbar. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Imst (Tel.: 059133/7100) entgegen. (TT.com)