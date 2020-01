Supermodel Gigi Hadid mögliche Geschworene in Weinstein-Prozess

New York – Supermodel Gigi Hadid ist beim Prozess gegen den einstigen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein aufgetaucht – als mögliche Geschworene. Die 24-Jährige war unter den mehr als 100 potenziellen Geschworenen, die am Montag im Zuge der Vorauswahl der Jury befragt wurden. Hadid gab an, Weinstein zu kennen.