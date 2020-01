UNO: Mindestens 30 Prozent der Erde sollen Naturschutzgebiete sein

Arnoldstein – Im Kärntner Skigebiet Dreiländereck (Bezirk Villach-Land) ist am Montag laut Medienberichten ein Wolf gesichtet worden. Das Tier wurde im Bereich eines Liftes fotografiert, der aktuell nicht in Betrieb ist, sagte Geschäftsführer Wolfgang Löscher am Dienstag auf APA-Anfrage. Wintersportler sind auf den veröffentlichten Fotos keine zu sehen.

Die Situation werde nun sehr genau beobachtet, weil ein Wolf, der sich so nahe an Menschen heranwagt, ein untypisches Verhalten zeige, hieß es in einer Stellungnahme des Landes Kärnten auf APA-Anfrage. Sollte sich das Tier weiter zeigen, werde man versuchen, es zu vergrämen. Landesrat Martin Gruber: "Dann werde ich sofort per Bescheid eine Ausnahme von den Schonvorschriften veranlassen. (APA)