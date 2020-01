Mehr zum Thema

Innsbruck – Die Gewaltattacke eines Pistentourengehers am Freitagabend am Rangger Köpfl hat Folgen. Politische wie auch rechtliche. Der Tourengeher wird von der Polizei wegen versuchter Körperverletzung angezeigt. Wie berichtet, hatte der Mann gegen 23 Uhr einen Pistenraupenfahrer mit Fäusten attackiert und minutenlang nicht von ihm abgelassen. Kurz zuvor seien Tourengeher über ein noch nicht gespanntes Windenseil der Pistenraupe gefahren, gab der Geschäftsführer der Bergbahnen Oberperfuss zu Protokoll.

Politisch werden nach der Attacke auch ungewohnt­e Töne laut. Sportlandesrat Jose­f Geisler (ÖVP) kann sich vorstellen, Sicherheitsdienste am Berg einzusetzen. „Die könnten bei der Hütte darauf schauen, dass keiner abfährt, und im Tal dafür sorgen, dass keiner aufsteigt.“ Im Zillertal würde auf den Hütten nach 17 Uhr kein Alkohol mehr ausgeschenkt. „Das könnten andere Hüttenwirte gleich machen.“ Den Einsatz des Security-Personals würde Geisler die Tourengeher selbst bezahlen lassen. „Ein paar Euro Pistenbenützungsgebühr halte ich für zumutbar.“

Geisler betont, dass es sich bei Zwischenfällen zumeist um „Narren handelt, die man vor sich selbst schützen muss“. Dennoch will der Landesrat einen Runden Tisch mit Seilbahnern abhalten, damit Lösungen gefunden werden.

Ein 26 Sekunden langer Videoclip lässt seit dem Wochenende die Wogen hochgehen – und hat hierzulande eine Debatte angeheizt, die seit Jahren vor sich hin köchelt. Der in sozialen Netzwerken veröffentlichte Film zeigt, wie berichtet, einen Skibergsteiger, der am Rangger Köpfl auf den Fahrer einer Pistenraupe losgegangen ist. Tiroler Liftbetreiber begehren nun auf. Den Vorfall im Skigebiet Oberperfuss benennen sie als beispielhaft für ein oft respektloses und leichtsinniges Verhalten der Tourengeher und fordern, dass ihnen die Politik rechtliche Handhabe zugesteht. Ein Vorbild könnte Salzburg sein.

Zur Erinnerung: Gegen 23 Uhr am Freitagabend hatte ein Skibergsteiger am Rangger Köpfl den Fahrer einer Pistenraupe attackiert, hatte diesem gegen den Kopf geschlagen. Grund für den Übergriff: Der Bergbahn-Mitarbeiter wollte die Wintersportler vor der Abfahrt warnen. Stahlseile, die beim Präparieren der Hänge zum Einsatz kommen, stellten eine Verletzungsgefahr dar. Von einer Anzeige sahen die Betreiber des Skigebietes in Oberperfuss ab.