Prozessreigen gegen Dopingsünder am Landesgericht Innsbruck

Melbourne – Kurz vor den Australian Open verschlechterten die Brände auf dem Kontinent die Luftqualität von Melbourne rekordverdächtig. Für die Bewohner war es der zweite Tag in Folge mit besonders dicker Luft. Ihnen wurde geraten, drinnen zu bleiben. Der Qualm löste im Stadtgebiet Feuermelder aus. Fernsehbilder zeigten, dass die Leute Schutzmasken trugen.

Über Nacht sei die Luft in Melbourne "weltweit am schlechtesten" geworden, sagte der zuständige Gesundheitsbehörden-Chef Brett Sutton am Dienstag Reportern.