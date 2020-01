Vermisstenfall in Belgien: Ehepaar ließ an Weihnachten sechs Kinder zurück

Jerusalem – Die israelische Polizei hat nach eigenen Angaben einen Mann festgenommen, der mit 50 Frauen in einer abgeschotteten Anlage im Zentrum Jerusalems gelebt haben soll. Der etwa 60 Jahre alte Mann habe die Frauen jahrelang in sklavenartigen Zuständen gehalten, teilte die Polizei mit. Demnach sollen sie auch Berufe ausgeübt haben, die er genehmigt habe. Acht Frauen, die dem Mann geholfen haben sollen, wurden festgenommen.

Laut ynet haben Frauen, die die Sekte verlassen hatten, bei der Polizei ausgesagt. Auf Videos der Polizei waren düstere Räume in einem vollgestopften Gebäude zu sehen, in dem der Putz von der Wand abblätterte. Zahlreiche Plastikschränke und zum Teil dreigeschossige Stockbetten standen in den engen Räumen.