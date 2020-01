So steigt Österreich in die EM-Hauptrunde auf

„Es war ein super Gefühl, vor dieser Kulisse einlaufen zu dürfen. Ich bin überhaupt nicht enttäuscht, nicht gespielt zu haben“, diktierte Richard Wöss, Edelroutinier von Handball Tirol, der vor dem Ukraine-Match nachnominiert worden ist. Mit Thomas Czermin, Vizepräsident des österreichischen Handballverbandes, saugt auch ein waschechter Tiroler die Stimmung in Wien jede Sekunde auf: „Es schaut richtig gut aus. Nominell hatten wir schon bessere Teams, aber was sie jetzt liefern, ist einfach sensationell“, strahlt Czermin, der auch die Schachzüge des Coaches („Ihm geht bislang alles auf“) lobt. Neben Bilyk streicht der Handball-Funktionär auch Janko Bozovic mit dem Attribut „herausragend“ hervor: „Jeder weiß, dass er Spiele gewinnen kann. Ihm lastete man in der Vergangenheit aber auch an, dass er Spiele verlieren kann.“

So schön sich das alles bis an diese Stelle liest, so schwer wird auch die heutige Aufgabe werden. Mit Nordmazedonien fällt auch der Begriff „Angstgegner“. Das liest sich an verlorenen Partien bei der WM 2014 (31:36), EM 2014 (21:22) sowie verlorenem Duell in der WM-Quali 2013. „Wir haben eigentlich keine gute Erfahrung mit ihnen“, gab Bozovic, der gegen die Ukraine auch als „Man of the match“ ausgezeichnet wurde, zu. Die Geschichte ist aber auch dazu da, um neu geschrieben zu werden. Und dafür muss Teamchef Ales Pajovic, dessen Grazer Clubgoalie Thomas Eichberger schon viele wichtige Bälle hielt, einmal mehr das richtige Rezept finden.