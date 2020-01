Lakers siegen weiter, Oklahoma-Guard übertraf "Shaq"

Die Los Angeles Lakers haben in der National Basketball Association den neunten Sieg in Folge geholt. Angeführt von LeBron James (31 Punkte) siegten die Kalifornier am Montag (Ortszeit) daheim gegen die Cleveland Cavaliers mit 128:99. In Abwesenheit des verletzten Anthony Davis schrieb Dwight Howard 21 Punkte und 15 Rebounds für die Lakers an.