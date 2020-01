Dopingsünder Baldauf in Innsbruck zu Haft- und Geldstrafe verurteilt

Innsbruck – Der ehemalige Skilangläufer Dominik Baldauf musste sich am Dienstag am Landesgericht Innsbruck wegen des Verbrechens des gewerbsmäßigen schweren Sportbetrugs verantworten. Der 27-jährige Vorarlberger bekannte sich vor dem Schöffensenat teilweise schuldig. Er gab zu, sowohl Blutdoping betrieben, als auch Wachstumshormone genommen zu haben.

Am Nachmittag fiel das Urteil: Baldauf wurde bedingt zu fünf Monaten Haft sowie einer unbedingten Geldstrafe in Höhe von 480 Euro verurteilt. Zudem muss der ehemalige ÖSV-Athlet dem ÖSV 960 Euro und einem ehemaligen Ausrüster 8.000 Euro Schadenersatz zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. "Sie haben gedopt und darüber getäuscht", begründete die Richterin. Baldauf und sein Rechtsbeistand Andreas Mauhart legten umgehend Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde ein.

Die ausgesprochene Strafe deckt sich mit jener von Baldaufs Kompagnon Max Hauke, mit dem er bei der WM in Seefeld ein Duo im Teamsprint-Bewerb gebildet hatte. Der Steirer war bereits Ende Oktober in Innsbruck – ebenfalls nicht rechtskräftig – verurteilt worden.

Zum ersten Mal habe er sich im April 2016 Blut abnehmen lassen, sagte Baldauf zu Prozessbeginn am Dienstagmorgen. Wachstumshormone habe er ab Herbst 2017 genommen, aber nicht besonders häufig, fügte er hinzu. Er habe gewusst, dass Doping verboten ist. Ihm sei es dabei nie um Geld gegangen. "Ich wollte bei der Heim-WM in Seefeld mein Potenzial zeigen", beteuerte der Angeklagte.

Herangeführt an das Doping habe ihn Johannes Dürr. "Dürr hat mir gesagt, wie es im Spitzensport zugeht. Er hat mir erzählt, was er gemacht hat und dass es einen deutschen Arzt gibt. Er hat aber nie gesagt, dass ich das auch machen soll", sagte Baldauf. Die Kontaktdaten zu dem deutschen Sportmediziner Mark S. habe er von Dürr bekommen, so der Vorarlberger. Ein ehemaliger Servicemann habe Baldauf und Hauke zum Blutdoping gebracht.

Baldauf war den Behörden im Zuge der "Operation Aderlass" bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld ins Netz gegangen. Dabei handelt es sich um Ermittlungen in einer internationalen Blutdopingaffäre, die im Februar 2019 während der Nordischen WM in Seefeld sowie in Deutschland aufgeflogen ist. Die Liste der mutmaßlich in den Blutdoping-Skandal um den deutschen Arzt Mark S. verwickelten Sportler soll 21 Namen umfassen.