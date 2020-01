Rekorde, Rekorde, Rekorde!

Seit ihrer Einführung 2014 wuchs die Beliebtheit der Stadträder stetig. Im ersten Jahr waren es rund 9.500 Entlehnungen, 2015 bereits 22.200, 2016 38.900, 2017 55.738 und 2018 80.656. Im gerade abgelaufenen Jahr 2019 wurden insgesamt 116.857 Nutzungen gezählt. Der stärkste Monat war mit 14.589 Ausleihen der Juni. Mittlerweile können die Räder an insgesamt 43 Stationen in Innsbruck ausgeliehen werden. Die fünf beliebtesten Stationen 2019 waren jene am Hauptbahnhof, bei der Technik, der SOWI, am Marktplatz und bei Congress bzw. Hofburg.