Why not study at the top?

Serviceorientierung, Praxisnähe, hohe Qualität und exzellente Chancen: Ein Studium am MCI ist eine Investition in eine erfolgreiche Zukunft. Informieren Sie sich beim Open House über das internationale Studienangebot in den Bereichen Wirtschaft & Gesellschaft (Universitätsstraße 15) sowie Technologie & Life Sciences (Maximilianstraße 2).

Hier erhalten Forschungsinteressierte exklusiven Einblick in spannende Forschungsaktivitäten des MCI in den Bereichen Technologie & Life Sciences mit wertvollen Anknüpfungspunkten für Unternehmen und Start-ups.

Internationale Studienpläne, Dozenten und Studierende, elf Studiengänge zur Gänze in englischer Sprache, 16 Double-Degree-Programme mit der Möglichkeit zum parallelen Studienabschluss an der Partnerhochschule, ein European-Joint-Degree-Programm, Auslandssemester an insgesamt 280 (!) Partner-universitäten sowie Praktika bei Arbeitgebern in aller Welt, internationale Summer-/Winter Schools sowie zahlreiche Study-Abroad-Optionen sind nur einige der zahlreichen Elemente, die das MCI so besonders machen.