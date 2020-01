Hagleitner übernimmt Tiroler Hygienelieferanten BULS

Zell am See/Kematen – Die Salzburger Sanitärfirma Hagleitner mit Sitz in Zell am See hat mit 1. Jänner 2020 den österreichischen Hygienelieferanten BULS chem & more Handels GmbH zu 100 Prozent übernommen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, hieß es am Dienstag in einer Aussendung von Hagleitner Hygiene International GmbH.